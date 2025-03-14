Бойцы ССО совершили "налет" на вражеские позиции в Курской области (видео)

Воины 6-го полка Сил специальных операций "Рейнджер" совершили "налет" на вражеские позиции в Курской области. Было уничтожено десяток российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ССО.

В результате "налета" украинские бойцы уничтожили десяток россиян, а также захватили трофейное оружие и специальные средства врага.

"Операторы ССО продолжают уничтожать врагов ну Курской области. Тщательное планирование и слаженность подразделения позволила операторам провести успешный "налет" на вражеские позиции. Воины удачно зачистили блиндажи российских военных, не оставив врагам никаких шансов", - говорится в сообщении.

Бои в Курской области

Напомним, летом 2024 года Силы обороны Украины начали операцию в Курской области. Сейчас россияне пытаются вытеснить ВСУ с позиций.

Однако в начале марта ситуация в Курской области осложнилась. По данным источников РБК-Украина, войска РФ пытаются перерезать дорогу Суджа-Сумы, чтобы создать оперативное окружение украинских войск.

Также сегодня Генштаб опроверг заявления об "окружении" украинских войск в Курской области.

Кроме того, сообщается, что россияне смогли продвинуться в город Суджа, а российское минобороны уже заявило о взятии города под контроль. Что известно о боях за Суджу - читайте по ссылке.

Подробнее о боях в Курской области и удастся ли ВСУ удержать буферную зону - в материале РБК-Украина.

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