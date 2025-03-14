Бійці ССО здійснили "наліт" на ворожі позиції у Курській області (відео)

Воїни 6-го полку Сил спеціальних операцій "Рейнджер" здійснили "наліт" на ворожі позиції у Курській області. Було знищено десяток російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ССО.

В результаті "нальоту" українські бійці знищили десяток росіян, а також захопили трофейну зброю та спеціальні засоби ворога.

"Оператори ССО продовжують нищити ворогів ну Курській області. Ретельне планування та злагодженість підрозділу дозволила операторам провести успішний "наліт" на ворожі позиції. Воїни вдало зачистили бліндажі російських військових, не залишивши ворогам жодних шансів", - йдеться в повідомленні.

Бої у Курській області

Нагадаємо, влітку 2024 року Сили оборони України розпочали операцію у Курській області. Наразі росіяни намагаються витиснути ЗСУ з позицій.

Однак на початку березня ситуація у Курській області ускладнилася. За даними джерел РБК-Україна, війська РФ намагаються перерізати дорогу Суджа-Суми, щоб створити оперативне оточення українських військ.

Також сьогодні Генштаб спростував заяви про "оточення" українських військ у Курській області.

Окрім того, повідомляється, що росіяни змогли просунутись до міста Суджа, а російське міноборони вже заявило про взяття міста під контроль. Що відомо про бої за Суджу - читайте за посиланням.

Детальніше про бої у Курській області та чи вдасться ЗСУ втримати буферну зону - у матеріалі РБК-Україна.

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