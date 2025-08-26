RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Бойцы ССО во временно оккупированном Крыму вывели из строя объекты логистики россиян

Фото: ССО вывели из строя объекты логистики россиян в Крыму (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

Бойцы Сил специальных операций ВСУ во временно оккупированном Крыму вывели из строя ряд объектов логистики россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ССО.

"Продолжаем уничтожать логистику оккупантов во временно оккупированном Крыму. Силы специальных операций ВСУ провели специальные действия на ВОТ АР Крым в результате чего, были выведены из строя объекты логистики", - отметили в ССО.

Сообщается, что уничтоженные и поврежденные объекты инфраструктуры обеспечивали функционирование и боевое снабжение воинских частей армии РФ.

 

Взрывы во временно оккупированном Крыму

Напомним, сегодня утром, 26 августа, в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Под ударом могла находиться железнодорожная станция Урожайная в поселке Красногвардейское.

Кроме того, в ночь на 21 августа Силы специальных операций успешно поразили подвижной состав оккупантов с горюче-смазочными материалами вблизи Джанкоя. Спецоперация нарушила логистика оккупантов во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, в июле в оккупированном Крыму прогремели взрывы на фоне массированной атаки дронов. После этого в сети появилось фото ударного дрона, который, как утверждается, летел в сторону аэродрома "Бельбек".

Читайте РБК-Украина в Google News
КрымВторжение России в Украину