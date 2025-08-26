Бойцы ССО во временно оккупированном Крыму вывели из строя объекты логистики россиян

Бойцы Сил специальных операций ВСУ во временно оккупированном Крыму вывели из строя ряд объектов логистики россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ССО.
"Продолжаем уничтожать логистику оккупантов во временно оккупированном Крыму. Силы специальных операций ВСУ провели специальные действия на ВОТ АР Крым в результате чего, были выведены из строя объекты логистики", - отметили в ССО.
Сообщается, что уничтоженные и поврежденные объекты инфраструктуры обеспечивали функционирование и боевое снабжение воинских частей армии РФ.
Напомним, сегодня утром, 26 августа, в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Под ударом могла находиться железнодорожная станция Урожайная в поселке Красногвардейское.
Кроме того, в ночь на 21 августа Силы специальных операций успешно поразили подвижной состав оккупантов с горюче-смазочными материалами вблизи Джанкоя. Спецоперация нарушила логистика оккупантов во временно оккупированном Крыму.
Кроме того, в июле в оккупированном Крыму прогремели взрывы на фоне массированной атаки дронов. После этого в сети появилось фото ударного дрона, который, как утверждается, летел в сторону аэродрома "Бельбек".