Бойцы ССО во временно оккупированном Крыму вывели из строя объекты логистики россиян

"Продолжаем уничтожать логистику оккупантов во временно оккупированном Крыму. Силы специальных операций ВСУ провели специальные действия на ВОТ АР Крым в результате чего, были выведены из строя объекты логистики", - отметили в ССО.

Сообщается, что уничтоженные и поврежденные объекты инфраструктуры обеспечивали функционирование и боевое снабжение воинских частей армии РФ.