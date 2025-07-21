Бойцы ССО провели успешный налет и сорвали планы россиян у границы (видео)

Бойцы одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ провели успешную спецоперацию вблизи границы с Россией, не позволив захватчикам укрепиться на новых позициях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций.
Военные рассказали, что во время выполнения боевой задачи украинская группа попала под плотный артиллерийский обстрел со стороны противника. Под огнем защитники организованно отошли в безопасную зону, где обнаружили группу военных армии РФ, которые пытались обустроить новую позицию.
Благодаря быстрым и скоординированным действиям операторов ССО противник не смог закрепиться на местности - его планы были сорваны.
"ССО - это о готовности к вызовам и гибкость в работе и адаптивность к быстро меняющимся условиям боя", - отметили в пресс-службе.
Украинские спецназовцы регулярно выполняют боевые задачи на передовой, в том числе и во вражеском тылу.
Так, недавно группа бойцов ССО зашла с тыла и провела молниеносный налет на вражескую позицию у границы с Россией.
Ранее военнослужащие 6-го отдельного полка ССО "Рейнджер" совершили успешный налет на позиции противника в одном из районов боевых действий. Во время операции им удалось захватить пленных, тем самым пополнив обменный фонд.
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла около 1 0043 160 военных.
В частности, за прошедшие сутки 20-21 июля российская армия потеряла еще 1170 военных.
Кроме этого, украинские защитники уничтожили 2 танка, 7 бронированных машин, 54 артиллерийские системы, 1 установку реактивного залпового огня, 1 средство ПВО, 199 беспилотников оперативно-тактического уровня, 132 единицы автомобильной техники, 2 единицы спецтехники и одну тяжелую огнеметную систему.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.