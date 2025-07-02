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Бойцы ССО показали успешный налет на россиян возле границы (видео)

Среда 02 июля 2025 15:42
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Бойцы ССО показали успешный налет на россиян возле границы (видео) Фото: ССО провели результативную операцию возле границы (sof.mil.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

Украинские бойцы Сил специальных операций провели успешный налет на вражескую группу вблизи государственной границы. В результате удалось уничтожить 4 российских военных, а еще одного захватить в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналСил специальных операций ВСУ.

"Операторы одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ совершили результативный налет на вражескую позицию, в результате уничтожили 4 военнослужащих рф, еще одного взяли в плен", - говорится в сообщении.

Как рассказали военные, операторы одного из подразделений ССО выполняли специальную разведку на приграничном участке, когда заметили передвижение вражеских сил. Оперативно оценивая тактическую ситуацию, они осуществили точечный и результативный налет на позицию противника.

После успешной операции украинские военные провели осмотр тел погибших и допросили пленного. Также воинам удалось перехватить радиопереписку врага, что поможет в дальнейшей разведке и планировании действий.

Наступление РФ в Сумской области

Напомним, российские захватчики не оставляют попыток штурмовых действий в приграничье Сумской области. Однако украинским защитникам удалось продвинулись в районе Алексеевки, оттеснив противника дальше от Сум.

24 июня в ГПСУ заявили, что на Сумском направлении наблюдается существенное уменьшение боевой активности российских войск. При этом ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что он якобы не ставил своим солдатам задачу оккупировать Сумы, но "не исключает" такого сценария.

На прошлой неделе главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны остановили продвижение врага в Сумской области, нынешняя волна попыток "летнего наступления" врага с территории РФ захлебывается.

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