Бойцы ССО показали успешный налет на россиян возле границы (видео)

Украинские бойцы Сил специальных операций провели успешный налет на вражескую группу вблизи государственной границы. В результате удалось уничтожить 4 российских военных, а еще одного захватить в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил специальных операций ВСУ.

"Операторы одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ совершили результативный налет на вражескую позицию, в результате уничтожили 4 военнослужащих рф, еще одного взяли в плен", - говорится в сообщении.

Как рассказали военные, операторы одного из подразделений ССО выполняли специальную разведку на приграничном участке, когда заметили передвижение вражеских сил. Оперативно оценивая тактическую ситуацию, они осуществили точечный и результативный налет на позицию противника.

После успешной операции украинские военные провели осмотр тел погибших и допросили пленного. Также воинам удалось перехватить радиопереписку врага, что поможет в дальнейшей разведке и планировании действий.