Бойцы СБУ сожгли российский "Солнцепек" на Запорожском направлении (видео)
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) сожгли тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Успешную работу по уничтожению тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек", которая является гордостью российского ВПК и редкой целью на фронте, наши воины провели на Запорожском направлении", - говорится в сообщении
Во время разведки правоохранители зафиксировали позицию системы, которая была оснащена полным боекомплектом и готова к нанесению удара.
"После яркого фейерверка экипаж исчез вместе со всей установкой", - констатировали в СБУ.
Что известно о "Солнцепеке"
Идея разработки мощной РСЗО для использования зажигательных и термобарических ракет возникла в СССР в конце 70-х годов. Новая система имела заводское название "Объект 634" или ТОС-1. Комплекс состоял из 30 направляющих на шасси танка Т-72 и зарядной машины.
Использование базы танка позволяло использовать комплекс прямо в боевых порядках. Кроме того, это был вынужденный шаг, поскольку у комплекса была недостаточная боевая дальность использования - всего в 3,5 км.
Комплекс предназначался для выведения строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника (расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях) осколками и ударной волной, а также возникновения пожаров.
Даже по данным на 2022 год, после ее неоднократного применения в нескольких войнах, система официально не принята на вооружение артиллерийских частей, а числится в штатах вспомогательных подразделений. В войсках комплекс имеет неофициальное название "Буратино" за характерный внешний вид.
Добавим, что ВСУ постоянно уничтожают "Солнцепек" на фронте. В то же время буквально 3 августа стало известно, что на Харьковском направлении Россия применила тяжелую огнеметную систему ТОС-1А из района населенного пункта Шебекино (Россия).
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