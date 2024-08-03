РФ пытается расширить зону контроля в Волчанске, - ОТГ "Харьков"

ВСУ ударили по россиянам вблизи Сотницкого Казачка. В свою очередь, РФ стремится расширить зону контроля в Волчанске Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОТГ "Харьков" .

Во время перегруппировки оккупантов в приграничных районах РФ вблизи населенного пункта Сотницкий Казачок Силами обороны Украины нанесено огневое поражение по личному составу противника.

"Провели распределение и рассредоточение личного состава по боевым позициям, активизировало проведение воздушной разведки с помощью БПЛА", - добавили в ОТГ.

Также РФ применила тяжелую огнеметную систему ТОС-1А из района населенного пункта Шебекино (Россия).

"В Волчанске враг перемещает личный состав, ведет наступательные действия с целью расширения зоны контроля в северной и центральной частях города", - рассказали военные.

Ситуация на Харьковском направлении

На Харьковском направлении pf сутки, 2 августа, произошло 6 боевых столкновений. Оккупанты нанесли 6 авиационных ударов, использовав 6 КАБов и 11 неуправляемых авиационных ракет. Россияне также ударили 34 раза дронами-камикадзе и 468 раз обстреляли позиции Сил обороны Украины.

Потери РФ на Харьковском направлении составили 105 военных. Также уничтожены и повреждены 40 единиц вооружения и военной техники.

Добавим, что всего за сутки РФ в Украине потеряла 1170 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 56 артсистем, 52 дрона и 27 ББМ.

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