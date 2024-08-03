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Бійці СБУ спалили російський "Сонцепьок" на Запорізькому напрямку (відео)

Запоріжжя, Субота 03 серпня 2024 15:02
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Бійці СБУ спалили російський "Сонцепьок" на Запорізькому напрямку (відео) Фото: бійці СБУ спалили російський "Сонцепьок" на Запорізькому напрямку (t me zsuwar)
Автор: Наталія Гурковська

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) спалили важку вогнеметну систему ТОС-1А "Сонцепьок".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Успішну роботу зі знищення тяжкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепьок", яка є "гордістю" російського ВПК і рідкісною ціллю на фронті, наші воїни провели на Запорізькому напрямку", - йдеться у повідомленні

Під час розвідки правоохоронці зафіксували позицію системи, яка була споряджена повним боєкомплектом та готова для нанесення удару.

"Після яскравого феєрверка, екіпаж зник разом з усією установкою", - констатували в СБУ.

Що відомо про "Сонцепьок"

Ідея розробки потужної РСЗВ для використання запалювальних і термобаричних ракет виникла в СРСР в кінці 70-х років. Нова система мала заводську назву "Объект 634" або ТОС-1. Комплекс складався з 30 направляючих на шасі танка Т-72 і зарядної машини.

Використання бази танка дозволяло використовувати комплекс прямо у бойових порядках. Крім того, це був вимушений крок, оскільки у комплексу була замала бойова дальність використання - усього в 3,5 км.

Комплекс призначався для виведення з ладу легкоброньованої й автомобільної техніки, підпалу та руйнування споруд та будівель, знищення живої сили супротивника (розташованої на відкритій місцевості і в фортифікаційних спорудах) осколками та ударною хвилею, а також виникнення пожеж.

Навіть за даними на 2022 рік, після її неодноразового застосування у кількох війнах, система офіційно не прийнята на озброєння артилерійських частин, а числиться в штатах допоміжних підрозділівю У військах комплекс має неофіційну назву "Буратіно" за характерний зовнішній вигляд.

Додамо, що ЗСУ постійно знищують "Сонцепьок" на фронті. Водночас буквально 3 серпня стало відомо, що на Харківському напрямку РФ застосувала важку вогнеметну систему ТОС-1А з району населеного пункту Шебекино (Росія).

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