Бойцы СБУ показали видео ударов дронами-камикадзе по российским танкам и БМП

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

"Воины Центра специальных операций "А" уже оформили новогоднюю "порцию" мертвых оккупантов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские воины с новыми силами бьют россиян на поле боя и вместо поздравлений присылают им "взрывные подарки".

"Первый нынешний отчет работы операторов дронов-камикадзе получился очень удачным", - добавили в СБУ.

На видео можно увидеть, как российских военных атакуют на поле боя, под удар попадают БМП и танки оккупантов.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 8 января, составили 440 кафиров, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 365 170 военных.

За прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали еще более 400 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также ВСУ уничтожили 28 единиц военной техники врага.

Также украинские воины уничтожили российский комплекс орбитального подавления спутников "ТИРАДА-2" в Донецком направлении.