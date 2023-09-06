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Бойцы РДК заявили о новом рейде: есть погибший и десяток раненых сотрудников ФСБ

Иллюстративное фото: бойцы РДК заявили о новом рейде (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Бойцы Русского добровольческого корпуса (РДК) заявили о проведении огневого рейда в приграничной полосе РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал РДК.

Отмечается, что представители РДК, совместно со смежными подразделениями, провели очередной успешный огневой рейд в приграничной полосе.

В корпусе заявили, что в ходе рейда как минимум один сотрудник ФСБ погиб, около десяти получили ранения.

Рейды российских добровольцев на территорию РФ

В начале июня бойцы РДК и легионв "Свобода России" заявили о проведении некой операции в Белгородской области. Добровольцы говорили, что пытаются помочь Украине бороться з оккупантами.

В ходе операций бойцы сообщили об успехах, в частности, они смогли взять в плен нескольких оккупантов и уничтожить несколько единиц вражеской техники. 

Бойцы РДК осуществляли рейды и в Брянской области. В ходе одной из таких операций в сентябре были ликвидированы двое сотрудников пограничной службы ФСБ.

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