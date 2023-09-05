Бойцы РДК рассказали о новом рейде в Брянскую область РФ

Российский добровольческий корпус (РДК) взял на себя ответственность за очередной рейд в Брянскую область РФ. Перед этим, вечером 4 сентября, в стране-агрессоре утверждали о якобы "пресечении попытки" проникновения в регион "украинской ДРГ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал РДК.

Российские добровольцы отметили, что в ходе операции в Брянской области были ликвидированы двое сотрудников пограничной службы ФСБ.

Кроме того, представители РДК высмеяли заявления российской стороны будто бы об успешном отбитии рейда.

"Поздравляем ФСБ РФ с очередным "выдавливанием"! "Успешное отбитие атаки украинских ДРГ" не было бы таким успешным, если бы, как минимум, двое сотрудников ведомства не расстались с жизнью", - заметили добровольцы.

Так, рассказали они, именно бойцы их подразделения осуществили данную вылазку с боем.

"К слову, вы снова перепутали: ваших мальчиков/конторских мужиков разложили не "укроДРГ", а бойцы Русского Добровольческого Корпуса!" - подчеркнули в РДК.

Также они опубликовали фото с этого рейда в российскую Брянскую область, и выложили скрины с публикациями о ликвидации представителей ФСБ.

Бойцы РДК высказались о своем рейде в Брянскую область РФ (фото: t.me/russvolcorps)

Что этому предшествовало

Ранее губернатор российской Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram заявил 4 сентября, будто сотрудниками Пограничного управления ФСБ по региону и подразделениями Минобороны РФ в приграничном Севском районе Брянской области "пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы".

Российский чиновник выложил снимки, демонстрирующие, по его словам, "брошенные диверсантами вооружение и боеприпасы", что якобы были найдены на месте боестолкновения.

В РФ показали амуницию и вооружение якобы "украинской ДРГ" в Брянской области (фото: t.me/avbogomaz)

Рейды российских добровольцев на территорию РФ

Напомним, перед этим, в начале июня, бойцы "РДК" и легиона "Свобода России", которые помогают Украине обороняться от российского вторжения, начали очередную операцию в Белгородской области.

В ходе операций добровольцы сообщили об успехах, в частности, они смогли взять в плен нескольких оккупантов и уничтожить несколько единиц вражеской техники. Более детально об операции "РДК" и легиона "Свобода России" можете узнать в материале РБК-Украина.

Кроме того, в июле бойцы "Легиона Свободы" заявили о планировании еще одного трансграничного рейда в Россию.

Что касается Брянской области, то бойцы РДК осуществляли туда рейд с боями еще в марте.