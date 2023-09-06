Бійці РДК заявили про новий рейд: є загиблий і десяток поранених працівників ФСБ

Зазначається, що представники РДК спільно з суміжними підрозділами провели черговий успішний вогневий рейд у прикордонній смузі.

У корпусі заявили, що в ході рейду щонайменше один співробітник ФСБ загинув, близько десяти отримали поранення.

Рейди російських добровольців на територію РФ

На початку червня бійці РДК та легіону "Свобода Росії" заявили про проведення певної операції у Білгородській області. Добровольці казали, що намагаються допомогти Україні боротися із окупантами.

У ході операцій бійці повідомили про успіхи, зокрема вони змогли взяти в полон кількох окупантів і знищити кілька одиниць ворожої техніки.

Бійці РДК здійснювали рейди й у Брянській області. У ході однієї з таких операцій у вересні було ліквідовано двох співробітників прикордонної служби ФСБ.

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