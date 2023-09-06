Бійці РДК заявили про новий рейд: є загиблий і десяток поранених працівників ФСБ

Бійці Російського добровольчого корпусу (РДК) заявили про проведення вогневого рейду у прикордонній смузі РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал РДК.
Зазначається, що представники РДК спільно з суміжними підрозділами провели черговий успішний вогневий рейд у прикордонній смузі.
У корпусі заявили, що в ході рейду щонайменше один співробітник ФСБ загинув, близько десяти отримали поранення.
На початку червня бійці РДК та легіону "Свобода Росії" заявили про проведення певної операції у Білгородській області. Добровольці казали, що намагаються допомогти Україні боротися із окупантами.
У ході операцій бійці повідомили про успіхи, зокрема вони змогли взяти в полон кількох окупантів і знищити кілька одиниць ворожої техніки.
Бійці РДК здійснювали рейди й у Брянській області. У ході однієї з таких операцій у вересні було ліквідовано двох співробітників прикордонної служби ФСБ.
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