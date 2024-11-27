Бойцы Нацгвардии остановили штурм оккупантов на Запорожском направлении (видео)
Бойцы Национальной гвардии остановили попытку наступления россиян на Запорожском направлении. Оккупанты атаковали группой пехоты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Нацгвардии Александра Пивненко.
Так, оккупанты пытались наступать группой пехоты на позиции нацгвардейцев, но их действия были заблаговременно обнаружены аэроразведкой "Спартана".
"На Запорожском направлении россияне в основном пытаются проводить штурмы и разведку боем пехотными группами от 3 до 10 человек. В зависимости от возможности накопить личный состав и участки местности", - рассказал Пивненко.
По его данным, технику враг применяет редко, но и личный состав врага, и огневые средства украинские военные уничтожают быстро и метко.
Ситуация на Запорожском направлении
За прошедшие сутки, 26 ноября, на фронте состоялось 224 боя. Наибольшее количество боестолкновений зафиксировано на Покровском направлении.
Добавим, что в конце сентября сообщалось, что российские войска готовятся к усилению штурмовых действий на Запорожском направлении. В частности, собирают личный состав и автомобильную технику.
При этом российские военные не имеют сил для наступления на Запорожье. Враг готовится к штурмовым действиям возле нескольких населенных пунктов области.
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