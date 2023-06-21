ua ru
Ср, 21 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сырский показал, как снайперы уничтожают оккупантов с расстояния 380 м под Бахмутом

Новина українською →
Среда 21 июня 2023 09:31
Сырский показал, как снайперы уничтожают оккупантов с расстояния 380 м под Бахмутом Фото: снайперы уничтожают оккупантов с расстояния 380 м на Бахмутском направлении (t me landforcesofukraine)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские снайперы продолжают уничтожать оккупантов в Бахмуте и на Бахмутском направлении.

Видео одной из таких операций показал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Бахмутское направление. Ночь. Работает группа снайперов "Призрак" ОПБр", - рассказал он.

Сырский рассказал, что ликвидация российской живой силы происходила с дистанции 380 метров и была удачной.

Ситуация на фронте на утро

По данным Генштаба, российские войска продолжают сосредотачиваться на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 40 боевых столкновений. В частности, на Бахмутском направлении оккупанты за последние сутки наступали в направлении Орехово-Василовки Донецкой области, но безуспешно.

При этом, согласно данным карт Института изучения войны, на границе между Запорожской и Донецкой областями идут тяжелые бои, населенные пункты, вероятно, переходят от одной стороны к другой. Однако ВСУ продолжают продвигаться как на этом направлении, так и на других.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бахмут
NEWS
Инвестиции для восстановления Украины. О чем будут говорить на Лондонской конференции
Инвестиции для восстановления Украины. О чем будут говорить на Лондонской конференции
DAILY
Кандидат на защиту. Почему Украине не было места в НАТО и что изменила война с Россией
Дмитрий Левицкий, Милан Лелич Кандидат на защиту. Почему Украине не было места в НАТО и что изменила война с Россией