Сырский показал, как снайперы уничтожают оккупантов с расстояния 380 м под Бахмутом
Украинские снайперы продолжают уничтожать оккупантов в Бахмуте и на Бахмутском направлении.
Видео одной из таких операций показал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Бахмутское направление. Ночь. Работает группа снайперов "Призрак" ОПБр", - рассказал он.
Сырский рассказал, что ликвидация российской живой силы происходила с дистанции 380 метров и была удачной.
Ситуация на фронте на утро
По данным Генштаба, российские войска продолжают сосредотачиваться на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 40 боевых столкновений. В частности, на Бахмутском направлении оккупанты за последние сутки наступали в направлении Орехово-Василовки Донецкой области, но безуспешно.
При этом, согласно данным карт Института изучения войны, на границе между Запорожской и Донецкой областями идут тяжелые бои, населенные пункты, вероятно, переходят от одной стороны к другой. Однако ВСУ продолжают продвигаться как на этом направлении, так и на других.
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