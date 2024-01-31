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Бойцы Нацгвардии сбили два дрона РФ из стрелкового оружия на окраине Запорожья (фото)

Фото: бойцы Нацгвардии сбили два дрона РФ из стрелкового оружия на окраине Запорожья (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во время очередной атаки российских дронов-камикадзе по Украине в ночь на 31 января, бойцы Найгвардии сбили два вражеских БПЛА. Для этого они использовали стрелковое оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацгвардию Украины.

"Вечером, 30 января во время очередной атаки Украины дронами-камикадзе, в Запорожье нацгвардейцы "приземлили" два ударных БпЛА типа Shahed-131/136", - говорится в сообщении.

 

В частности, силами огневой группы 23 отдельной бригады охраны общественного порядка "Хортица" Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины вражеские цели были уничтожены из стрелкового оружия в воздушном пространстве на окраине Запорожья.

Атака дронов РФ

Российские оккупанты выпустили по Украине 20 "шахедов" и 3 баллистические ракеты в ночь на 31 января. Силы ПВО уничтожили 14 вражеских БПЛА. В частности, беспилотники были уничтожены в пределах Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областей.

Например, в результате попадания в Баштанском районе Николаевской области повреждены склады сельскохозяйственного предприятия и здание магазина. Ранение получил охранник.

Кроме того, дронами оккупанты атаковали и Харьков. В результате этой атаки зафиксировано попадание в жилой дом, пострадали три человека.

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Запорожьедрони