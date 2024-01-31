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Бійці Нацгвардії збили два дрони РФ зі стрілецької зброї на околиці Запоріжжя (фото)

Фото: бійці Нацгвардії збили два дрони РФ зі стрілецької зброї на околиці Запоріжжя (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Під час чергової атаки російських дронів-камікадзе по Україні в ніч на 31 січня, бійці Найгвардії збили два ворожих БПЛА. Для цього вони використали стрілецьку зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацгвардію України.

"Ввечері, 30 січня під час чергової атаки України дронами-камікадзе, на Запоріжжі нацгвардійці "приземлили" два ударних БпЛА типу Shahed-131/136", - йдеться в повідомленні.

 

Зокрема, силами вогневої групи 23 окремої бригади охорони громадського порядку "Хортиця" Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України ворожі цілі були знищені зі стрілецької зброї у повітряному просторі на околиці Запоріжжя.

Атака дронів РФ

Російські окупанти випустили по Україні 20 "шахедів" і 3 балістичні ракети у ніч на 31 січня. Сили ППО знищили 14 ворожих БпЛА. Зокрема, безпілотники було знищено в межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей.

Наприклад, внаслідок влучання у Баштанському районі Миколаївськоої області, пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства та будівля магазина. Поранення отримав охоронець.

Крім того, дронами окупанти атакували і Харків. Внаслідок цієї атаки зафіксовано влучання у житловий будинок, постраждало троє людей.

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Запоріжжядрони