ua en ru
Ср, 18 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Бойцы "Люти" уничтожили редкий российский дрон (видео)

Среда 18 февраля 2026 16:25
UA EN RU
Бойцы "Люти" уничтожили редкий российский дрон (видео) Фото: бойцы "Люти" уничтожили редкий российский дрон "Князь Вещий Олег" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Операторы беспилотников полка "Днепр-1" Объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Ярость" уничтожили редкий российский дрон "Князь Вещий Олег".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Национальной полиции Украины.

Читайте также: Искусственный интеллект не помог: ВСУ сбили новую разработку РФ дрон "Клин" (видео)

"Бойцы "Люти" заносят редких вражеских "птичек" в черную книгу. В зоне ответственности бригады противник начал применять новый беспилотный комплекс "Князь Вещий Олег", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это довольно редкий дрон самолетного типа, который россияне используют для ведения глубокой разведки.

"Впрочем, операторы БПЛА полка "Днепр-1" Объединенной штурмовой бригады "Ярость" в очередной раз доказали: украинское небо - не для оккупантов. Цель была своевременно обнаружена, идентифицирована и уничтожена", - отметили в Нацполиции.

Что известно о дроне "Князь Вещий Олег"

Беспилотник "Князь Вещий Олег" - это новейшая разработка россиян, которая имеет следующие характеристики:

  • максимальная скорость - 130 км в час;
  • максимальная высота полета - 100 метров;
  • рабочий радиус полета - 45 километров.

Как заявляют россияне, "главным преимуществом" дрона является якобы высокая выживаемость, поскольку украинские воины "принимают его за собственный".

Он может обеспечить разведку, корректировку огня и наблюдение за результатами работы ударных дронов.

Напомним, в январе бойцы подразделения батальона беспилотных систем "Пентагон" 225 отдельного штурмового полка уничтожили новый дрон российских оккупантов "Князь Вещий Олег" и опридюднили соответствующее видео.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальная полиция Война в Украине Дрони
Новости
Переговоры в Женеве: Зеленский рассказал о прогрессе на одном из треков
Переговоры в Женеве: Зеленский рассказал о прогрессе на одном из треков
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"