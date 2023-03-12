ua ru
Вс, 12 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Бойцы Луганской бригады ТРО сбили вражеский ударный БпЛА Mugin-5

Новина українською →
Луганская область, Воскресенье 12 марта 2023 22:59
Бойцы Луганской бригады ТРО сбили вражеский ударный БпЛА Mugin-5 Фото: военные Луганской бригады ТРО сбили вражеский ударный БпЛА (facebook.com luganskTRO)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 12 марта, военные Луганской бригады ТРО сбили вражеский ударный БПЛА Mugin-5.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую отдельную бригаду территориальной обороны.

"Во время несения боевого дежурства бойцами Луганской отдельной бригады территориальной обороны был сбит вражеский ударный БпЛА Mugin-5", - сообщили в ТРО.

Фото: военные Луганской бригады ТРО сбили вражеский ударный БпЛА (facebook.com luganskTRO)

По их словам, противник не прекращает проводить воздушную разведку, которая очень опасна в плане сбора информации в режиме реального времени.

Кроме того, в бригаде сообщили, что украинские инженеры в течение последнего года создали уже десятки эффективных ударных и разведывательных дронов, уже работающих на поле боя и помогающих уничтожать врага.

"Тактические беспилотники нужны украинским военным, чтобы определить расположение врага и его техники, а затем передать координаты украинской авиации и артиллерии", - подчеркнули в ТРО.

Напомним, захватчики пытаются найти слабый участок в украинской обороне в Луганской области.

К тому же, россияне глушат связь и закрывают города в оккупированной части Луганской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Война России против Украины
NEWS
"Слава Украине!". СБУ окончательно установила имя расстрелянного россиянами военного
"Слава Украине!". СБУ окончательно установила имя расстрелянного россиянами военного
DAILY
Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации