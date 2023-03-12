Бійці Луганської бригади ТРО збили ворожий ударний БпЛА Mugin-5

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську окрему бригаду територіальної оборони .

"Під час несення бойового чергування бійцями Луганської окремої бригади територіальної оборони було збито ворожий ударний БпЛА Mugin-5", - повідомили в ТРО.

Фото: військові Луганської бригади ТРО збили ворожий ударний БпЛА (facebook.com luganskTRO)

За їх словами, противник не припиняє проводить повітряну розвідку, яка дуже небезпечна в плані збору інформації в режимі реального часу.

Крім того, в бригаді повідомили, що українські інженери протягом останнього року створили вже десятки ефективних ударних та розвідувальних дронів, які вже працюють на полі бою та допомагають знищувати ворога.

"Тактичні безпілотники потрібні українським військовим, щоб визначити розташування ворога та його техніки, а потім передати координати української авіації та артилерії", - наголосили в ТРО.

Нагадаємо, загарбники намагаються знайти слабку ділянку в українській обороні у Луганській області.

До того ж росіяни глушать зв'язок і закривають міста в окупованій частині Луганської області.

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