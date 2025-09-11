Бойцы ГУР поразили корабль Черноморского флота РФ под Новороссийском (видео)

Атака произошла 10 сентября 2025 года.

Как рассказали разведчики, в акватории Черного моря спецназовцы ГУР МО Украины выследили и успешно атаковали очередную дорогостоящую военную цель государства-агрессора - корабль проекта многофункциональных судов MPSV07 из состава вражеского ЧФ РФ.

Указанный корабль россияне ввели в эксплуатацию в 2015 году.

Стоимость корабля составляет около 60 миллионов долларов, а в составе флота государства-агрессора есть только четыре таких судна. MPSV07 оборудован современными водолазными комплексами, телеуправляемыми аппаратами, гидролокатором бокового обзора и средствами радиоэлектронной разведки.

На момент атаки вражеский корабль осуществлял патрулирование и проводил радиоэлектронную разведку вблизи бухты Новороссийска, где дислоцированы остатки Черноморского флота РФ.

По данным ГУР, удар украинского боевого беспилотника был нанесен по мостику управления, где расположено оборудование навигации и связи.

В результате атаки уничтожена аппаратура РЭР, а судно выведено из строя и требует дорогостоящего ремонта.