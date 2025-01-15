Бойцы "Азова" взяли в плен больше 20 россиян на Торецком направлении (видео)

"Все они были взяты в плен бойцами 12-й бригады "Азов" во время боевых действий на Торецком направлении. Пленные находятся в удовлетворительном состоянии и адекватных условиях содержания", - говорится в сообщении.

Все оккупанты сдались добровольно - найдены в подвалах, взятые во время штурмов.

"Этим солдатам ВС РФ посчастливилось выжить. Российские военные будут переданы соответствующим службам", - отметили в "Азове".