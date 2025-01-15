На Покровском направлении состоялось больше всего боев, часть из них продолжается, - Генштаб
Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Однако оккупанты продолжают разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечерний отчет Генерального штаба ВСУ.
"Оперативная информация по состоянию на 16.00 15.01.2025 относительно российского вторжения. В настоящее время произошло 48 боевых столкновений", - сообщили военные.
По данным Генштаба, сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Галагановка Черниговской области; Александровка, Поповка, Прогресс Сумской области; Возрожденское, Тимощеевка Харьковской области.
На Харьковском направлении состоялось одно боестолкновение неподалеку Тихого.
На Купянском направлении российские оккупанты дважды атаковали позиции Сил обороны в районе населенных пунктов Тополя и Петропавловка, в настоящее время продолжается бой.
На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 12 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Копанки, Новосергиевка, Твердохлебово, Макеевка, Колодязи, Терны и Григорьевка. Шесть боестолкновений продолжается до сих пор. Вражеская авиация нанесла удары НАРами по Зеленой Роще.
На Краматорском направлении украинские защитники отражают два штурма российских захватчиков, враг, при поддержке авиации, пытается прорваться к Предтечиному и в районе Часового Яра. Кроме того враг нанес авиаудар по Миньковке.
На Торецком направлении наши защитники отражают два штурмовых действия врага в районе населенного пункта Торецк. К тому же враг нанес авиаудар КАБом по Краматорску.
На Покровском направлении российские захватчики совершили 17 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Барановка, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Зверево, Успеновка, Андреевка и Дачное.
Силы обороны сдерживают натиск и отбили девять атак противника, восемь боестолкновений продолжаются до сих пор.
На Новопавловском направлении враг один раз пытался прорвать оборону наших защитников в районе населенного пункта Временка. Бой продолжается.
На Приднепровском направлении противник нанес авиаудар НАРами в районе Пятихаток.
На Курском направлении с начала суток состоялось 11 боестолкновений, восемь из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес семь авиационных ударов, сбросив 12 управляемых бомб.
Потери РФ в Украине
Напомним, что в целом за прошедшие сутки потери РФ составили более полутора тысяч военных. Также украинские воины обезвредили 13 танков, 22 боевые бронированные машины, 52 артиллерийские системы, 2 средства ПВО, 107 БпЛА оперативно-тактического уровня и 204 единицы автомобильной техники.
Кроме того, за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения личного состава и один другой важный объект противника.
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