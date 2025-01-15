Почти половина атак за сутки на Покровском направлении. Какая ситуация на фронте
За сутки, 14 января, на фронте произошли 170 боестолкновений. Почти половина из них произошли на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 170 боевых столкновений.
Покровское направление
На Покровском направлении ВСУ остановили 70 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Янтарное, Новоторецкое, Луч, Зеленое, Новый Труд, Чунишино, Зверево, Успеновка, Новоандреевка, Надиевка, Петропавловка и Шевченко.
Ситуация на других направлениях
На Харьковском направлении враг дважды штурмовал позиции наших войск в районе Волчанска.
На Купянском направлении за сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Новой Кругляковки и Табаевки.
На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Грековка, Новоегоровка, Райгородка, Макеевка, Заречное, Терны и Григорьевка.
На Северском направлении в районе населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка и Выемка противник 14 раз атаковал позиции ВСУ.
На Краматорском направлении зафиксировано 14 боестолкновений в районах Часового Яра, Ступочек, Предтечино и Александро-Шультино.
На Торецком направлении враг совершил восемь атак неподалеку Торецка и Щербиновки.
На Новопавловском направлении враг восемь раз атаковал украинские позиции вблизи Константинополя, Большой Новоселки и Нескучного.
На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций, три неудачных штурма совершил агрессор в течение минувших суток.
В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины отбили 24 атаки российских захватчиков. Противник нанес по собственной территории девять авиационных (13 КАБ) ударов.
На Ореховском и Гуляйпольском направлениях за прошедшие сутки боевых столкновений не произошло. Враг продолжает перманентно вести обстрелы позиций украинских подразделений и гражданской инфраструктуры, наносить удары дронами.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери РФ в Украине
Всего за прошедшие сутки потери РФ составили 1580 военных. Также украинские воины обезвредили 13 танков, 22 боевые бронированные машины, 52 артиллерийские системы, 2 средства ПВО, 107 БПЛА оперативно-тактического уровня и 204 единицы автомобильной техники.
Кроме того, за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения личного состава и один другой важный объект противника.
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