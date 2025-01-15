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Бійці "Азову" взяли в полон понад 20 росіян на Торецькому напрямку (відео)

Фото: бійці "Азову" взяли в полон 23 росіяна на Торецькому напрямку (mvs.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Бійці "Азову" взяли в полон 23 росіянина на фронті. Це відбулось на Торецькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Азов".

"Всі вони були взяті в полон бійцями 12-ої бригади "Азов" під час бойових дій на Торецькому напрямку. Полонені перебувають в задовільному стані та адекватних умовах утримання", - йдеться у повідомленні.

Всі окупанти здалися добровільно - знайдені у підвалах, взяті під час штурмів.

"Цим солдатам ЗС РФ пощастило вижити. Російські військові будуть передані відповідним службам", - зазначили в "Азові".

Ситуація на фронті

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Проте окупанти продовжують руйнувати українські міста і села ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами. Зокрема, на Покровському напрямку відбулось найбільше боїв, частина з них триває.

Для порівняння, за добу, 14 січня, на фронті відбулися 170 боєзіткнень. Майже половина з них сталися саме на Покровському напрямку.

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