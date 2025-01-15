Бійці "Азову" взяли в полон понад 20 росіян на Торецькому напрямку (відео)

"Всі вони були взяті в полон бійцями 12-ої бригади "Азов" під час бойових дій на Торецькому напрямку. Полонені перебувають в задовільному стані та адекватних умовах утримання", - йдеться у повідомленні.

Всі окупанти здалися добровільно - знайдені у підвалах, взяті під час штурмів.

"Цим солдатам ЗС РФ пощастило вижити. Російські військові будуть передані відповідним службам", - зазначили в "Азові".