ua en ru
Чт, 16 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Бойцы "Азова" взяли в плен эскимоса на Торецком направлении (видео)

Торецк, Четверг 16 января 2025 17:25
UA EN RU
Бойцы "Азова" взяли в плен эскимоса на Торецком направлении (видео) Фото: бойцы "Азова" взяли в плен эскимоса на Торецком направлении (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На Торецком направлении бойцы "Азова" взяли в плен россиянина. Он оказался эскимосом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Нацгвардию Украины.

"Во время боевых действий на Торецком направлении бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" "приняли" солдата ВС РФ. Он оказался выходцем из национального меньшинства России - народа эскимосов", - говорится в сообщении.

Пленный сделал украинским военным экскурс в историю своих родственников, а также подробно рассказал о пренебрежительном отношении россиян к коренным народам.

"По мне работали мои же", - признается российский военный.

Как отмечается, Россия продолжает бросать все больше и больше людей в бесконечные "мясные штурмы", всячески поощряя и мотивируя свое население убивать украинцев.

Как сообщалось ранее, бойцы "Азова" взяли в плен 23 россиянина на фронте. Это также произошло на Торецком направлении.

Кроме того, Силы обороны взяли в плен первых военных КНДР в Курской области. Правоохранители рассказали подробности о них.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Торецк Война в Украине
NEWS
Ермак: ожидаю, что очень скоро состоится встреча Зеленского и Трампа
Ермак: ожидаю, что очень скоро состоится встреча Зеленского и Трампа
DAILY
Сколько Путин платит за войну и как Запад усиливает давление на экономику РФ
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Сколько Путин платит за войну и как Запад усиливает давление на экономику РФ