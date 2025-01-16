Бойцы "Азова" взяли в плен эскимоса на Торецком направлении (видео)
На Торецком направлении бойцы "Азова" взяли в плен россиянина. Он оказался эскимосом.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Нацгвардию Украины.
"Во время боевых действий на Торецком направлении бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" "приняли" солдата ВС РФ. Он оказался выходцем из национального меньшинства России - народа эскимосов", - говорится в сообщении.
Пленный сделал украинским военным экскурс в историю своих родственников, а также подробно рассказал о пренебрежительном отношении россиян к коренным народам.
"По мне работали мои же", - признается российский военный.
Как отмечается, Россия продолжает бросать все больше и больше людей в бесконечные "мясные штурмы", всячески поощряя и мотивируя свое население убивать украинцев.
Как сообщалось ранее, бойцы "Азова" взяли в плен 23 россиянина на фронте. Это также произошло на Торецком направлении.
Кроме того, Силы обороны взяли в плен первых военных КНДР в Курской области. Правоохранители рассказали подробности о них.
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