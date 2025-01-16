Бойцы "Азова" взяли в плен эскимоса на Торецком направлении (видео)

На Торецком направлении бойцы "Азова" взяли в плен россиянина. Он оказался эскимосом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Нацгвардию Украины .

"Во время боевых действий на Торецком направлении бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" "приняли" солдата ВС РФ. Он оказался выходцем из национального меньшинства России - народа эскимосов", - говорится в сообщении.

Пленный сделал украинским военным экскурс в историю своих родственников, а также подробно рассказал о пренебрежительном отношении россиян к коренным народам.

"По мне работали мои же", - признается российский военный.

Как отмечается, Россия продолжает бросать все больше и больше людей в бесконечные "мясные штурмы", всячески поощряя и мотивируя свое население убивать украинцев.