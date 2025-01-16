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Бійці "Азова" взяли в полон ескімоса на Торецькому напрямку (відео)

Торецьк, Четвер 16 січня 2025 17:25
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Бійці "Азова" взяли в полон ескімоса на Торецькому напрямку (відео) Фото: бійці "Азова" взяли в полон ескімоса на Торецькому напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На Торецьком напрямку бійці "Азова" взяли в полон росіянина. Він виявився ескімосом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Нацгвардію України.

"Під час бойових дій на Торецькому напрямку бійці 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" "прийняли" солдата ЗС РФ. Він виявився вихідцем з національної меншини Росії - народу ескімосів", - йдеться у повідомленні.

Полонений зробив українським військовимекскурс в історію своїх родичів, а також детально розповів про зверхнє ставлення росіян до корінних народів.

"По мені працювали мої ж", - зізнається російський військовий.

Як зазначається, Росія продовжує кидати все більше і більше людей у безкінечні "м'ясні штурми", всіляко заохочуючи і мотивуючи своє населення вбивати українців.

Як повідомлялося раніше, бійці "Азова" взяли в полон 23 росіянина на фронті. Це також сталося на Торецькому напрямку.

Крім того, Сили оборони взяли в полон перших військових КНДР у Курській області. Правоохоронці розповіли подробиці про них.

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