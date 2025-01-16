Бійці "Азова" взяли в полон ескімоса на Торецькому напрямку (відео)

На Торецьком напрямку бійці "Азова" взяли в полон росіянина. Він виявився ескімосом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Нацгвардію України .

"Під час бойових дій на Торецькому напрямку бійці 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" "прийняли" солдата ЗС РФ. Він виявився вихідцем з національної меншини Росії - народу ескімосів", - йдеться у повідомленні.

Полонений зробив українським військовимекскурс в історію своїх родичів, а також детально розповів про зверхнє ставлення росіян до корінних народів.

"По мені працювали мої ж", - зізнається російський військовий.

Як зазначається, Росія продовжує кидати все більше і більше людей у безкінечні "м'ясні штурми", всіляко заохочуючи і мотивуючи своє населення вбивати українців.