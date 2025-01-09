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Бойцы "Азова" при помощи дронов и танка отбили штурм россиян под Торецком (видео)

Четверг 09 января 2025 18:40
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Бойцы "Азова" при помощи дронов и танка отбили штурм россиян под Торецком (видео) Иллюстративное фото: бойцы "Азова" сдержали штурм врага на Торецком направлении (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские воины из бригады "Азов" отбили штурм россиян на Торецком направлении. Защитники использовали дроны и танк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Азов" на YouTube.

Как отметили в "Азове", оккупанты пошли в наступление на позиции украинских защитников на Торецком направлении. Враг задействовал несколько единиц бронетехники, в том числе БМП и МТ-ЛБ.

Вражескую технику начали уничтожать еще на подъезде к позициям при помощи ударных дронов. После этого в обороне применили боевой экипаж танкового батальона, который зачищал оккупантов в уничтоженной застройке.

"Враг не прекращает попыток наступления на Торецком направлении. "Азовцы" делают все возможное, чтобы сдержать врага и уничтожить как можно больше целей", - сказано в сообщении "Азова".

Бои за Торецк

Напомним, российские оккупанты уже смогли зайти на территорию Торецка. Там идут городские бои.

Также оккупанты, как заявлял на прошлой неделе представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов, пытаются прорваться через село Щербиновка.

К слову, ранее бригада "Магура" отбила большой штурм российских оккупантов в Курской области.

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