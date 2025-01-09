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Бійці "Азова" за допомогою дронів і танка відбили штурм росіян під Торецьком (відео)

Четвер 09 січня 2025 18:40
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Бійці "Азова" за допомогою дронів і танка відбили штурм росіян під Торецьком (відео) Ілюстративне фото: бійці "Азова" дотримали штурму ворога на Торецькому напрямку (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські воїни з бригади "Азов" відбили штурм росіян на Торецькому напрямку. Захисники використовували дрони і танк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Азов" на YouTube.

Як зазначили в "Азові", окупанти пішли в наступ на позиції українських захисників на Торецькому напрямку. Ворог задіяв кілька одиниць бронетехніки, зокрема БМП і МТ-ЛБ.

Ворожу техніку почали знищувати ще на під'їзді до позицій за допомогою ударних дронів. Після цього в обороні застосували бойовий екіпаж танкового батальйону, який зачищав окупантів у знищеній забудові.

"Ворог не припиняє спроб наступу на Торецькому напрямку. "Азовці" роблять усе можливе, щоб стримати ворога і знищити якомога більше цілей", - ідеться в повідомленні "Азова".

Бої за Торецьк

Нагадаємо, російські окупанти вже змогли зайти на територію Торецька. Там тривають міські бої.

Також окупанти, як заявляв минулого тижня представник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, намагаються прорватися через село Щербинівка.

До слова, раніше бригада "Магура" відбила великий штурм російських окупантів у Курській області.

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