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У Бахмута пограничники из артиллерии уничтожили 25 россиян (видео)

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Донбасс, Суббота 04 марта 2023 11:35
У Бахмута пограничники из артиллерии уничтожили 25 россиян (видео) Фото: у Бахмута пограничники из артиллерии уничтожили 25 россиян (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники продолжают уничтожать российских оккупантов возле Бахмута. В частности, им удалось нейтрализовать 25 российских военных из артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Бойцы Госпогранслужбы с помощью дронов выследили российских штурмовиков на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении.

Известно, что в результате слаженных действий вражеские штурмовики были уничтожены.

Как сообщалось, украинская оборона города Бахмут на Донбассе испытывает все более серьезное давление, в городе и вокруг него идут ожесточенные бои.

Напомним, что украинские военные в боях под Бахмутом ликвидировали большинство подразделений частной военной компании "Вагнера".

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Донецкая область Бахмут
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