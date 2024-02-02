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Бой Усика с Фьюри переносят: в чем причина

Фото: бой Усика с Фьюри переносят (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Бой украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри за абсолютное чемпионство в сверхтяжелом весе не состоится 17 февраля. Причиной является травма британского боксера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на промоутерскую компанию Queensberry Promotions в Instagram, которую представляет Фьюри.

Как отметили в компании, боксер из Британии получил травму во время спарринга в Эр-Рияде. Спортсмену рассекли бровь, что потребовало срочной медицинской помощи и наложения швов. 

Фото: травма Фьюри (instagram.com/queensberrypromotions)

В Queensberry Promotions добавили, что такая травма пока исключает любую возможность боя с Усиком, который планировался на 17 февраля в Саудовской Аравии.

"Я абсолютно опустошен после того, как так долго готовился к этому бою и нахожусь в такой превосходной форме. Мне жаль всех участников этого огромного события, и я буду усердно работать для подготовки к новой дате боя, как только глаз заживет", - подчеркнул сам Фьюри. 

Он также принес извинения своей команде и команде Усика за непредвиденные обстоятельства. 

Позже британский спортсмен обнародовал у себя в Instargam пост, в котором заявил, что у Усика были бы проблемы, поскольку он "в фантастической форме". Фьюри пообещал перенести бой, "как только сможет". 

Что предшествовало

Напомним, ранее Усик и Фьюри очень долго согласовывали бой за титул абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе. 

Но уже 16 ноября 2023 года им все-таки удалось договориться. Бой запланировали на 17 февраля 2024 года

К слову, РБК-Украина собрало главные события вокруг боя Усика и Фьюри в специальной подборке.

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Александр УсикТайсон ФьюриБоксСаудовская Аравия