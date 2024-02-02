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Усик – Фьюри. Битва чемпионов "Огненное кольцо" получила эпичное промо: видео

Эр-Рияд, Пятница 02 февраля 2024 16:18
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Усик – Фьюри. Битва чемпионов "Огненное кольцо" получила эпичное промо: видео Фото: Александр Усик и Тайсон Фьюри сразятся 17 февраля (коллаж РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Поединок между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте получил проморолик.

Видео опубликовал глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Twitter функционера.

Бой Усик – Фьюри состоится 17 февраля в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

Промо поединка "Огненное кольцо" вдохновлено голливудскими вестернами, пеплумами и приключенческими лентами. "Ковбой" Александр Усик верхом отправился в город другого крутого парня – Тайсона Фьюри. Он как раз находился в парикмахерской, когда соперник прибыл выяснить отношения.

Когда оппоненты уже готовы сойтись в бою, то декорации меняются на эпоху Античности. Теперь Усик и Фьюри – гладиаторы, которые должны биться насмерть ради утехи патрициев. Но дальше главные герои оказываются во вселенной корсаров по образцу "Пиратов Карибского моря", а в концовке вообще превращаются в супергероев.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе. Победитель битвы будет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте со времен Леннокса Льюиса.

Украинец собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. В свою очередь "Цыганский Король" с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительное сражение примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри недавно сражался с Нганну.

Еще до поединка появился круг претендентов на первое сражение с абсолютным чемпионом в новом статусе. Среди них – обязательный претендент IBF Хргович, а также неудачники хевивейта последних лет вроде Уайлдера, Паркера и Джошуа.

К слову, ранее собрали главные события вокруг боя Усика и Фьюри в специальной подборке.

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Александр Усик Тайсон Фьюри Бокс Саудовская Аравия
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