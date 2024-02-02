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Бій Усика з Ф'юрі переносять: у чому причина

Фото: бій Усика з Ф'юрі переносять (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Бій українця Олександра Усика та британця Тайсона Ф'юрі за абсолютне чемпіонство у надважкій вазі не відбудеться 17 лютого. Причиною є травма британського боксера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на промоутерську компанію Queensberry Promotions в Instagram, яку представляє Ф'юрі.

Як зазначили у компанії, боксер з Британії отримав травму під час спарингу в Ер-Ріяді. Спортсмену розсікли брову, що вимагало термінової медичної допомоги та накладання швів.

Фото: травма Ф'юрі (instagram.com/queensberrypromotions)

У Queensberry Promotions додали, що така травма поки виключає будь-яку можливість бою з Усиком, який планувався на 17 лютого в Саудівській Аравії.

"Я абсолютно спустошений після того, як так довго готувався до цього бою і перебуваю в такій чудовій формі. Мені шкода всіх учасників цієї величезної події, і я старанно працюватиму для підготовки до нової дати бою, як тільки око заживе", - наголосив сам Ф'юрі.

Він також вибачився перед своєю командою та командою Усика за непередбачені обставини.

Пізніше британський спортсмен оприлюднив у себе в Instargam пост, в якому заявив, що Усик мав проблеми, оскільки він "у фантастичній формі". Ф'юрі пообіцяв перенести бій, "як тільки зможе".

Що передувало

Нагадаємо, раніше Усик і Ф'юрі дуже довго погоджували бій за титул абсолютного чемпіона у надважкій вазі.

Але вже 16 листопада 2023 року їм таки вдалося домовитися. Бій запланували на 17 лютого 2024 року.

До речі, РБК-Україна зібрало головні події навколо бою Усика і Ф'юрі в спеціальній добірці.

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Олександр УсикТайсон Ф'юріБоксСаудовская Аравия