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Бой Маска и Цукерберга состоится в "эпическом месте" в Италии

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Суббота 12 августа 2023 01:18
Бой Маска и Цукерберга состоится в "эпическом месте" в Италии Фото: бой Маска и Цукерберг пройдет в Италии (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Поединок между основателем и генеральным директором Meta Марком Цукербергом и главой компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском состоится в Италии и будет оформлен в стилистике Древнего Рима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано заявил, что имел "долгий дружеский разговор" с Маском, во время которого они говорили об "общем пристрастии к древнеримской истории".

Санджулиано сообщил, что сражение пройдет в Италии, но не в Риме, а прибыль с него может пойти на благотворительность для двух детских больниц страны.

Сам Маск написал в соцсети Х (бывший Twitter), что бой состоится "в эпическом месте". За его организацию будут отвечать фонды Маска и Цукерберга, а транслировать поединок будут на платформах Х и Meta.

Бой Маска и Цукерберга

Напомним, что после того, как Маск высмеял стратегию Цукерберга по копированию технологий конкурента при создании соцсети Threads. После этого оба заявили о готовности подраться в клетке во время турнира UFC в Лас-Вегасе.

А в августе Цукерберг назначил дату поединка - он может пройти 26 августа.

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Марк Цукерберг Илон Маск
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