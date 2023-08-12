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Бій Маска та Цукерберга відбудеться в "епічному місці" в Італії

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Субота 12 серпня 2023 01:18
Бій Маска та Цукерберга відбудеться в "епічному місці" в Італії Фото: бій Маска і Цукерберга пройде в Італії (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Поєдинок між засновником та генеральним директором Meta Марком Цукербергом і главою компаній Tesla та SpaceX Ілоном Маском відбудеться в Італії та буде оформлений у стилістиці Стародавнього Риму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано заявив, що мав "довгу дружню розмову" з Маском, під час якої вони говорили про "спільну пристрасть до давньоримської історії".

Санджуліано повідомив, що бій пройде в Італії, але не в Римі, а прибуток з нього може піти на благодійність для двох дитячих лікарень країни.

Сам Маск написав у соцмережі Х (колишній Twitter), що бій відбудеться "в епічному місці". За його організацію відповідатимуть його фонд та фонд Цукерберга, а транслювати поєдинок будуть на платформах Х та Meta.

Бій Маска та Цукерберга

Нагадаємо, що після того, як Маск висміяв стратегію Цукерберга з копіювання технологій конкурента при створенні соцмережі Threads. Після цього обидва заявили про готовність побитися у клітці під час турніру UFC у Лас-Вегасі.

А в серпні Цукерберг назначив дату поєдинку - він може пройти 26 серпня.

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Илон Маск Марк Цукерберг
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