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Цукерберг назначил Маску дату поединка

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Понедельник 07 августа 2023 07:18
Цукерберг назначил Маску дату поединка Фото: Марк Цукерберг, основатель и гендиректор Facebook (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Американский миллиардер, основатель и генеральный директор Meta Марк Цукерберг после недавнего заявления главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска о готовности к "поединку в клетке", назначил дату боя - на 26 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Цукерберга в Threads.

"Я готов сегодня. Я предложил 26 августа, когда он впервые бросил вызов, но он не подтвердил", - написал 39-летний предприниматель.

Также Цукерберг дал понять, что предстоящая потенциальная схватка с 51-летним Маском не перехватывает у него дух.

Так основатель Facebook отреагировал на пост владельца Twitter об активной подготовке к будущему поединку.

"Поднимаю тяжести в течение дня, готовлюсь к бою. У меня нет времени заниматься, поэтому я просто привожу их на работу", - написал Маск.

Цукерберг назначил Маску дату поединка

Цукерберг предложил Маску провести поединок 26 августа (фото: скрин threads.net/@zuck)

В публикации Threads было объявлено, что бой Цукерберга против Маска будет транслироваться в прямом эфире на Twitter, который теперь именуется как X.

"Все вырученные средства пойдут на благотворительность ветеранам", - рассказал Маск.

Напомним, что история с вызовом на схватку началась после того, как гендиректор компаний Tesla, SpaceX и Twitter высмеял стратегию Цукерберга по копированию технологий конкурентов. После этого миллиардеры в социальных сетях объявили о готовности сразиться друг с другом в клетке во время турнира UFC в Лас-Вегасе.

Ранее мы сообщали, что компания Meta запускает новое приложение Threads, которое призвано стать альтернативой Twitter, принадлежащей Илону Маску.

Между тем, Twitter угрожает судебным иском против Meta из-за ее новой текстовой платформы. Компания Маска обвиняет Цукерберга в браконьерстве бывших сотрудников для создания программы-копии.

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Марк Цукерберг Илон Маск
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