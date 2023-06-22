Маск vs Цукерберг. Владельцы Twitter и Facebook хотят сразиться в клетке
Американские техномиллиардеры Илон Маск и Марк Цукерберг в соцсетях объявили о готовности сразиться друг с другом в клетке во время турнира UFC в Лас-Вегасе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.
История началась с того, что 51-летний владелец технологических компаний Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск высмеял стратегию Цукерберга по копированию технологий конкурентов.
Комментатор Маска в Twitter заметил, что бизнесмену "стоит быть осторожнее", ведь Марк младший (39 лет) занимается джиу-джитсу и даже участвует в турнирах. На что глава Tesla и SpaceX написал, что он "готов к поединку в клетке".
Генеральный директор Meta ответил на это, опубликовав скриншот твита Маска с подписью "пришлите мне местонахождение".
После публикации этой истории Маск ответил двумя словами: "Вегасский октагон". Затем он написал в Twitter: "У меня есть отличный ход, который я называю "Морж", где я просто лежу на сопернике и ничего не делаю".
Vegas Octagon - Elon Musk (@elonmusk) 22 июня 2023
Заметим, что Маск выше и тяжелее Цукерберга, но основатель Meta занимается джиу-джитсу и в мае даже выиграл золото и серебро на турнире по этому виду боевого искусства.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.