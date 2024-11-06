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Бой с солдатами КНДР в Курской области был попыткой проверить линию обороны ВСУ, - NYT

Среда 06 ноября 2024 07:39
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Бой с солдатами КНДР в Курской области был попыткой проверить линию обороны ВСУ, - NYT Иллюстративное фото: стали известны подробности боя ВСУ с солдатами КНДР (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Северокорейские военнослужащие вступили в боевое столкновение с украинскими военными в Курской области. Это, скорее всего, произошло при попытке "прощупать" линию обороны ВСУ в этом регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американскую газету The New York Times.

Отмечается, что это сражение в Курской области было ограничено и не масштабным.

Информацию о столкновении украинских и северокорейских военных подтвердил американской прессе высокопоставленный чиновник США и украинский чиновник на условиях анонимности.

Украинский чиновник добавил в разговоре с NYT, что боестолкновение, вероятно, преследовало цель проверить украинскую линию на наличие слабых мест.

Украинский чиновник добавил, что солдаты КНДР воевали вместе с российской 810-й отдельной морской пехотной бригадой.

Вместе с тем не уточняется, когда именно произошло такое сражение.

Чиновник США сообщил американской газете, что значительное количество северокорейских войск в результате этого столкновения было убито.

Что известно о бое между войсками КНДР и ВСУ

Напомним, позавчера руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) при СНБО Андрей Коваленко рассказал, что первые военные КНДР в Курской области, вероятно, уже попали под обстрел со стороны украинских бойцов.

Кроме того, недавно министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что воины ВСУ уже участвовали в столкновении с переброшенными в РФ солдатами КНДР. Чиновник также отметил, что бой был "немасштабным".

Добавим, представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер 4 ноября заявил, что северокорейцы могут начать участие в боях против украинских военных "в ближайшие дни".

Ранее также источники РБК-Украина сообщили, что из-за удара под Донецком 3 октября были ликвидированы несколько военных КНДР вместе с российскими оккупантами.

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