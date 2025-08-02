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Битва за Покровск: разведка Британии оценила попытки армии РФ окружить город

Фото: разведка Британии оценила ситуацию возле Покровска (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские сухопутные войска усиливают попытки окружить Покровск. В течение последней недели РФ достигла некоторых успехов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в X (Twitter).

Покровск - это ключевой логистический центр украинских сил, который поддерживает операции в Донецкой области.

"В течение последней недели РФ достигла постепенных успехов на северо-востоке от Покровска, пытаясь обойти и перерезать его логистические маршруты и наземные линии связи", - говорится в отчете британской разведки.

Как отмечается, оккупационные войска продвинулись на запад в районе шоссе H-32, в частности в направлении населенного пункта Родинское, через который проходит главный северный маршрут снабжения Покровска.

Также россияне захватили территорию к югу от шоссе, продвинувшись в районе Миролюбовки.

Как известно из открытых источников, в июле российские диверсионные и разведывательные группы пытались проникнуть в южную часть Покровска. Украинские силы провели операции по зачистке территории.

"Покровск, вероятно, был приоритетным направлением для России с момента захвата Авдеевки в феврале 2024 года. Российские усилия против укрепленного города стоили РФ больших потерь в живой силе и материальных ресурсах", - отмечает разведка.

Фото: карта боев на Покровском направлении (deepstatemap.live)

 

Бои за Покровск

В конце июля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что российская диверсионная группа проникла в Покровск. Силы обороны остановили штурмы и зачистили территорию.

По словам украинских защитников, вражеские ДРГ уничтожаются еще до приближения к городу. А по данным аналитиков ISW от 31 июля, украинские войска недавно продвинулись в северной Лисовке на Покровском направлении.

Это направление остается самым активным на всей линии фронта. За минувшие сутки на Покровском направлении защитники остановили 66 атак.

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