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ВСУ сдерживают врага на более чем 10 направлениях: где было больше всего боев за сутки (карты)

Суббота 02 августа 2025 08:29
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ВСУ сдерживают врага на более чем 10 направлениях: где было больше всего боев за сутки (карты) Иллюстративное фото: Генштаб обновил данные о фронте 2 июля (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

За прошедшие сутки вдоль всей линии фронта было зафиксировано 172 боевых столкновения. Украинские военные наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 70 авиационных ударов, применив 116 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5859 обстрелов, из них 62 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3766 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов:

  • Подлиман Харьковской области;
  • Константиновка Донецкой области;
  • Белогорье Запорожской области;
  • Херсон, Казацкое Херсонской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло восемь атак российских захватчиков. Враг нанес 14 авиационных ударов, сбросив 24 управляемые бомбы, совершил 445 обстрелов, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.
ВСУ сдерживают врага на более чем 10 направлениях: где было больше всего боев за сутки (карты)

За прошедшие сутки враг четыре раза атаковал на Южно-Слобожанском направлении - в районах Красного Первого и Каменки.

На Купянском направлении зафиксировано десять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Голубовка, Загрызово, Лозовая и Кондрашовка.
ВСУ сдерживают врага на более чем 10 направлениях: где было больше всего боев за сутки (карты)

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Карповка, Ямполовка, Колодязи, Зеленая Долина, Торское и Диброва.

На Северском направлении враг шесть раз шел на позиции наших подразделений в районах Григорьевки, Верхнекаменского и в сторону Выемки.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили два вражеских штурма в сторону Белой Горы.
ВСУ сдерживают врага на более чем 10 направлениях: где было больше всего боев за сутки (карты)

На Торецком направлении враг совершил шесть атак вблизи населенных пунктов Дилиевка, Крымское, Торецк и Александро-Калиново.
ВСУ сдерживают врага на более чем 10 направлениях: где было больше всего боев за сутки (карты)

На Покровском направлении наши защитники остановили 66 атак агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Маяк, Разино, Новоэкономичное, Уют, Лисовка, Луч, Зверево, Удачное, Дачное и Зеленый Кут.
ВСУ сдерживают врага на более чем 10 направлениях: где было больше всего боев за сутки (карты)

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 23 наступательные действия агрессора в районах Александроград, Поддубное, Толстое, Малиевка, Воскресенка и Новополь.
ВСУ сдерживают врага на более чем 10 направлениях: где было больше всего боев за сутки (карты)

На Ореховском направлении вблизи Каменского захватчики совершили одну бесполезную атаку на позиции наших защитников.
ВСУ сдерживают врага на более чем 10 направлениях: где было больше всего боев за сутки (карты)

На Приднепровском направлении подразделения врага семь раз пытались идти вперед на позиции наших войск.
ВСУ сдерживают врага на более чем 10 направлениях: где было больше всего боев за сутки (карты)

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не произошло.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери россиян

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и две артиллерийские системы врага.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1010 человек. Также украинские воины обезвредили одну боевую бронированную машину, 38 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 139 БпЛА и 130 единиц автомобильной техники оккупантов.

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