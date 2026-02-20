Битва "оборонок": Белый дом агрессивно лоббирует закупки американского оружия у ЕС

Администрация президента США Дональда Трампа угрожает принять меры против европейских стран, если ЕС будет отдавать предпочтение отечественным производителям оружия в стремлении перевооружить континент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По данным источников, чиновники Министерства обороны США сделали ряд замечаний во время консультаций Европейской комиссии, после того, как исполнительная ветвь власти ЕС запросила отзывы правительств и промышленности относительно европейских правил закупок вооружений.

"Соединенные Штаты решительно выступают против любых изменений в Директиву, которые ограничивают способность промышленности США поддерживать или иным образом участвовать в закупках национальной обороны государств-членов ЕС", - заявили в Белом доме накануне запланированного обновления законов ЕС о закупках обороны.

Также сообщается, что "протекционистская и эксклюзивная" политика, которая вытесняет американские компании с рынка, когда крупнейшие европейские оборонные фирмы продолжают получать значительную выгоду от доступа к рынку Соединенных Штатов, - это неправильный курс действий.

Таким образом, комментарии Вашингтона подчеркивают парадокс в подходе США к Европе: хотя администрация президента США неоднократно говорила европейцам, что хочет, чтобы они взяли на себя основное бремя обороны континента, США все же не хотят отказываться от контрактов для американских оборонных фирм.

В течение последних нескольких лет Еврокомиссия пыталась увеличить долю европейского оружия в арсеналах блока и контрактах на закупку, готовясь к потенциальному конфликту с Россией.

Такое решительное сопротивление со стороны администрации Трампа грозит осложнить любые более широкие промышленные усилия Комиссии по покупке европейского оружия. Это станет проверкой того, насколько далеко европейские страны готовы зайти, чтобы стать более независимыми от США

Ответ США

В своем отчете Пентагон предупредил, что любой шаг по включению четкого пункта "Покупай европейское" в будущее законодательство о закупках повлечет ответные меры со стороны США.

"Если европейские преференциальные меры будут введены в национальных законах о закупках государств-членов, Соединенные Штаты, вероятно, пересмотрят все существующие общие отказы и исключения из законов "Покупай американское", - отметили в Пентагоне.

Фактически это означает, что США закроют доступ к своему рынку для европейских компаний. Около 19 из 27 столиц ЕС подписали такие соглашения с Вашингтоном, которые позволяют европейским компаниям конкурировать за некоторые сделки с Пентагоном.