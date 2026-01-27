Европа ускоренно готовится к военной независимости от США

Несмотря на рост оборонных бюджетов большинсва стран ЕС, Европа сталкивается с серьезными пробелами в производстве вооружений, которые потребуют триллиона долларов и десятилетия для устранения проблем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal .

Европейские страны значительно увеличили выпуск артиллерийских боеприпасов, бронетехники, кораблей и подводных лодок.

Так, немецкая компания Rheinmetall производит 1,5 млн 155-мм снарядов в год, обогнав США по этому показателю, а MBDA увеличила выпуск зенитных ракет в четыре раза, но это всего 40 единиц в месяц — количество, которое Украина расходует за пару ночей.

При этом континент все еще отстает в производстве малозаметных самолетов, дальнобойных ракет и спутниковой разведки.

Бюджеты и фрагментированность

Совокупные оборонные бюджеты ЕС достигают 560 млрд долларов, что вдвое больше, чем 10 лет назад, однако все еще меньше бюджета Пентагона (850 млрд долларов).

До 2035 года Европа планирует достичь 80% американских расходов, но основная проблема — фрагментированность: Франция демонстрирует высокий уровень независимости, тогда как Германия и страны Восточной Европы продолжают закупки американского и южнокорейского вооружения, что сохраняет зависимость.

Необходимость объединения

Создание единого европейского военного столпа или объединенной армии уже перестало быть идеей бюрократов — это насущная необходимость. На достижение реальной независимости от США потребуется минимум 10 лет и значительные инвестиции.

Примеры с высокоточным оружием, таким как HIMARS, показывают, что серийное производство собственных аналогов займет годы. Также фрагментированность и приоритет национальных оборонных предприятий усложняют совместные закупки и реализацию крупных проектов, как это случилось с истребителем FCAS.