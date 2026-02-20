Битва "оборонок": Білий дім агресивно лобіює закупки американської зброї у ЄС

Адміністрація президента США Дональда Трампа погрожує вжити заходів проти європейських країн, якщо ЄС надаватиме перевагу вітчизняним виробникам зброї у прагненні переозброїти континент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

За даними джерел, чиновники Міністерства оборони США зробили ряд зауважень під час консультацій Європейської комісії, після того, як виконавча гілка влади ЄС запросила відгуки урядів та промисловості щодо європейських правил закупівель озброєнь.

"Сполучені Штати рішуче виступають проти будь-яких змін до Директиви, які обмежують здатність промисловості США підтримувати, або іншим чином брати участь у закупівлях національної оборони держав-членів ЄС", – заявили у Білому домі напередодні запланованого оновлення законів ЄС про закупівлі оборони.

Також повідомляється, що "протекціоністська та ексклюзивна" політика, яка витісняє американські компанії з ринку, коли найбільші європейські оборонні фірми продовжують отримувати значну вигоду від доступу до ринку Сполучених Штатів, – це неправильний курс дій.

Таким чином, коментарі Вашингтона підкреслюють парадокс у підході США до Європи: хоча адміністрація президента США неодноразово говорила європейцям, що хоче, щоб вони взяли на себе основний тягар оборони континенту, США все ж не хочуть відмовлятись від контрактів для американських оборонних фірм.

Протягом останніх кількох років Єврокомісія намагалася збільшити частку європейської зброї в арсеналах блоку та контрактах на закупівлю, готуючись до потенційного конфлікту з Росією.

Такий рішучий опір з боку адміністрації Трампа загрожує ускладнити будь-які ширші промислові зусилля Комісії щодо купівлі європейської зброї. Це стане перевіркою того, наскільки далеко європейські країни готові зайти, щоб стати більш незалежними від США

Відповідь США

У своєму звіті Пентагон попередив, що будь-який крок щодо включення чіткого пункту "Купуй європейське" до майбутнього законодавства про закупівлі спричинить відповідні заходи з боку США.

"Якщо європейські преференційні заходи будуть запроваджені в національних законах про закупівлі держав-членів, Сполучені Штати, ймовірно, переглянуть усі існуючі загальні відмови та винятки із законів "Купуй американське", – зазначили у Пентагоні.

Фактично це означає, що США закриють доступ до свого ринку для європейських компаній. Близько 19 з 27 столиць ЄС підписали такі угоди з Вашингтоном, які дозволяють європейським компаніям конкурувати за деякі угоди з Пентагоном.