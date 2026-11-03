Битва за Луну: Китай раскрыл план высадки космонавтов к 2030 году

Китай готовится отправить астронавтов на Луну к 2030 году и уже представил подробный график подготовки к высадке. Миссия должна стать ключевым этапом лунной программы и новым шагом в исследовании спутника Земли.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Ars Technica.
Из-за отсутствия сверхтяжелой ракеты типа американской Saturn V, китайская программа предусматривает схему с раздельным запуском экипажа и посадочного модуля с последующей стыковкой на лунной орбите.
Ключевые этапы подготовки включают:
В отличие от программ США, китайский план пока не предусматривает предварительных тестовых облетов Луны с экипажем без посадки. Однако корабль Mengzhou уже проходит испытания во время миссий к орбитальной станции "Тяньгун".
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Тем временем американская программа Artemis сталкивается с собственными вызовами, в частности, из-за зависимости от разработки месячных посадочных модулей компаниями SpaceX и Blue Origin.
Это может сместить высадку США на 2030 год или позже.
Китай демонстрирует высокие темпы технического прогресса: в августе 2025 года агентство пилотируемой космической программы успешно протестировало полноразмерный макет посадочного модуля Lanyue близ Пекина, а первый корабль для испытаний уже прибыл на космодром Веньчан.
Оба государства рассматривают нынешнее противостояние как геополитическую борьбу, одновременно готовясь ко второму этапу – создание долговременных баз в районе Южного полюса Луны.