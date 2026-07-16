Битва за людей: сколько украинцев работает в Польше и как это "ударит" по кадрам Украины

Главное: Рекордная статистика: В Польше официально трудоустроено 757,7 тыс. украинцев, что составляет почти 68% всех иностранных специалистов в стране.

В Польше официально трудоустроено 757,7 тыс. украинцев, что составляет почти 68% всех иностранных специалистов в стране. Структурная адаптация: Польский бизнес полностью интегрировал украинских работников, потому рассматривает их не как временное решение, а как постоянный ресурс.

Польский бизнес полностью интегрировал украинских работников, потому рассматривает их не как временное решение, а как постоянный ресурс. Риск для восстановления: Масштабное присутствие наших граждан в ЕС создает дефицит кадров для Украины, который будет тормозить восстановление и инфраструктурные проекты.

Масштабное присутствие наших граждан в ЕС создает дефицит кадров для Украины, который будет тормозить восстановление и инфраструктурные проекты. Конкурентная ловушка: Украина оказалась в жесткой "битве за людей" со странами ЕС, которые будут активно бороться за содержание адаптированных специалистов.

Структурное изменение: бизнес не отпустит людей

Аналитики Gremi Personal отмечают, что зависимость от украинских работников уже стала нормой польскому бизнесу.

"Более миллиона иностранных работников - это уже не реакция на временный дефицит кадров, а структурное изменение польской экономики. Бизнес привык работать в условиях, когда без иностранцев невозможно обеспечить нормальное функционирование производства, логистики, строительства, сферы услуг и сельского хозяйства", - говорит основатель компании Евгений Кириченко.

Последствия для украинского рынка труда

По его словам, эта тенденция будет иметь долгосрочные последствия для всего региона Центральной и Восточной Европы и, в том числе, для Украины.

"По завершении войны Украина окажется в ситуации, когда ей придется одновременно отстраивать экономику, реализовывать масштабные инфраструктурные проекты и компенсировать демографические потери. Однако в это же время Польша, Германия, Чехия и другие страны также будут нуждаться в работниках. Фактически начнется конкуренция за одну и ту же рабочую силу", - говорит эксперт.

Аналитики подчеркивают, что в Украине пока отсутствуют нормотворчески-прикладные шаги для решения проблемы, а заявления остаются только на политическом уровне.

По мнению Кириченко, если значительная часть граждан выберет работу за границей, Украина столкнется с нехваткой работников именно тогда, когда они будут больше всего нужны для восстановления.