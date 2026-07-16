Битва за людей: сколько украинцев работает в Польше и как это "ударит" по кадрам Украины
Украинцы остаются ключевой иностранной рабочей силой польской экономики. В стране официально работали 757,7 тыс. наших граждан - это почти 68% всех трудоустроенных иностранцев, по состоянию на январь 2026 -го.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на релиз Gremi Personal.
Главное:
- Рекордная статистика: В Польше официально трудоустроено 757,7 тыс. украинцев, что составляет почти 68% всех иностранных специалистов в стране.
- Структурная адаптация: Польский бизнес полностью интегрировал украинских работников, потому рассматривает их не как временное решение, а как постоянный ресурс.
- Риск для восстановления: Масштабное присутствие наших граждан в ЕС создает дефицит кадров для Украины, который будет тормозить восстановление и инфраструктурные проекты.
- Конкурентная ловушка: Украина оказалась в жесткой "битве за людей" со странами ЕС, которые будут активно бороться за содержание адаптированных специалистов.
Структурное изменение: бизнес не отпустит людей
Аналитики Gremi Personal отмечают, что зависимость от украинских работников уже стала нормой польскому бизнесу.
"Более миллиона иностранных работников - это уже не реакция на временный дефицит кадров, а структурное изменение польской экономики. Бизнес привык работать в условиях, когда без иностранцев невозможно обеспечить нормальное функционирование производства, логистики, строительства, сферы услуг и сельского хозяйства", - говорит основатель компании Евгений Кириченко.
Последствия для украинского рынка труда
По его словам, эта тенденция будет иметь долгосрочные последствия для всего региона Центральной и Восточной Европы и, в том числе, для Украины.
"По завершении войны Украина окажется в ситуации, когда ей придется одновременно отстраивать экономику, реализовывать масштабные инфраструктурные проекты и компенсировать демографические потери. Однако в это же время Польша, Германия, Чехия и другие страны также будут нуждаться в работниках. Фактически начнется конкуренция за одну и ту же рабочую силу", - говорит эксперт.
Аналитики подчеркивают, что в Украине пока отсутствуют нормотворчески-прикладные шаги для решения проблемы, а заявления остаются только на политическом уровне.
По мнению Кириченко, если значительная часть граждан выберет работу за границей, Украина столкнется с нехваткой работников именно тогда, когда они будут больше всего нужны для восстановления.
Читайте также о том, что с 8 июля 2026 года в Польше начали усиленно проверять трудовые контракты иностранцев. Теперь инспекция труда может принудительно переводить гражданско-правовые соглашения на официальные трудовые договоры в случае обнаружения, что работник действительно работает в штате.
Ранее мы писали о том, что в Польше работодатели теперь чаще привлекают временный персонал. Количество таких запросов выросло на 10% только за апрель 2026-го.