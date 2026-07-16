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Битва за людей: скільки українців працює у Польщі і як це "вдарить" по кадрах України

08:07 16.07.2026 Чт
3 хв
Польський бізнес уже залежить від наших фахівців
aimg Василина Копитко
Битва за людей: скільки українців працює у Польщі і як це "вдарить" по кадрах України Більш як дві третини робочих мігрантів у Польщі - українці (фото: Getty Images)
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Українці залишаються ключовою іноземною робочою силою для польської економіки. В країні офіційно працювали 757,7 тис. наших громадян - це майже 68% усіх працевлаштованих іноземців, станом на січень 2026-го.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на реліз Gremi Personal.

Головне:

  • Рекордна статистика: У Польщі офіційно працевлаштовані 757,7 тис. українців, що складає майже 68% від усіх іноземних фахівців у країні.
  • Структурна адаптація: Польський бізнес повністю інтегрував українських працівників, тому розглядає їх не як тимчасове рішення, а як постійний ресурс.
  • Ризики для відновлення: Масштабна присутність наших громадян у ЄС створює дефіцит кадрів для України, який гальмуватиме відбудову та інфраструктурні проєкти.
  • Конкурентна пастка: Україна опинилася у жорсткій "битві за людей" із країнами ЄС, які активно боротимуться за втримання адаптованих фахівців.

Структурна зміна: бізнес не відпустить людей

Аналітики Gremi Personal зазначають, що залежність від українських працівників вже стала нормою для польського бізнесу.

"Понад мільйон іноземних працівників - це вже не реакція на тимчасовий дефіцит кадрів, а структурна зміна польської економіки. Бізнес звик працювати в умовах, коли без іноземців неможливо забезпечити нормальне функціонування виробництва, логістики, будівництва, сфери послуг та сільського господарства", - каже засновник компанії Євген Кіріченко.

Читайте також: Польща планує посилити правила отримання громадянства: що зміниться для українців

Наслідки для українського ринку праці

За його словами, ця тенденція матиме довгострокові наслідки для всього регіону Центральної та Східної Європи і, в тому числі, для України.

"Після завершення війни Україна опиниться в ситуації, коли їй доведеться одночасно відбудовувати економіку, реалізовувати масштабні інфраструктурні проєкти та компенсувати демографічні втрати. Проте в цей самий час Польща, Німеччина, Чехія та інші країни також потребуватимуть працівників. Фактично розпочнеться конкуренція за одну й ту саму робочу силу", - каже експерт.

Аналітики підкреслюють, що в Україні поки що відсутні нормотворчо-прикладні кроки для вирішення проблеми, а заяви залишаються лише на політичному рівні.

На думку, Кіріченка, якщо значна частина громадян обере працю за кордоном, Україна зіткнеться з нестачею працівників саме тоді, коли вони будуть найбільше потрібні для відбудови.

Читайте також про те, що з 8 липня 2026 року у Польщі почали посилено перевіряти трудові контракти іноземців. Тепер інспекція праці може примусово переводити цивільно-правові угоди на офіційні трудові договори у разі виявлення, що працівник насправді працює у штаті.

Раніше ми писали про те, що у Польщі роботодавці тепер частіше залучають тимчасовий персонал. Кількість таких запитів зросла на 10% лише за квітень 2026-го.

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