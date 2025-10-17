ua en ru
Пт, 17 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Биткойн обвалился до 105 тысяч долларов: что это значит для рынка криптовалют

Пятница 17 октября 2025 12:39
UA EN RU
Биткойн обвалился до 105 тысяч долларов: что это значит для рынка криптовалют Фото: Биткойн снова обвалился (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Биткойн резко упал до 105 000 долларов на фоне усиления распродаж на рынке. Восстановление после падения было медленным, а цена приблизилась к ключевой зоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Binance.

По состоянию на полдень сегодняшнего дня курс биткойна равен 104,980.37 долларов за единицу. В течение сегодняшнего утра видно, что курс стабильно двигался вниз.

Биткойн обвалился до 105 тысяч долларов: что это значит для рынка криптовалют

Согласно рыночным данным, ведущая криптовалюта упала более чем на 5% за последние 24 часа и почти на 14% за прошедшую неделю.

Ее текущая рыночная капитализация упала примерно до 2,09 триллиона долларов, а 24-часовой объем торгов превышает 102 миллиарда долларов.

Что стало причиной

Внезапное падение произошло после того, как биткойн в начале этой недели ненадолго вернул себе уровень выше 110 000 долларов, что вызвало надежды на возобновление бычьего импульса.

Однако усиленное давление продавцов резко снизило цены в течение ночи. Откат происходит после нескольких волатильных сессий в октябре, во время которых биткойн не смог удержать ключевые уровни поддержки, несмотря на кратковременное восстановление.

Аналитики отмечают, что общие настроения на рынке ослабли на фоне опасений относительно ликвидности и глобальной макроэкономической неопределенности.

Заметим, что недавно на рынке криптовалют произошло большое потрясение - цена биткоина и других криптовалют резко упала.

Подробнее о том, что происходит на рынке криптовалют, в чем причина снижения цены и каким будет курс биткоина дальше, можно узнать в материале РБК-Украина.

Стоит отметить, что 5 октября биткоин побил очередной ценовой рекорд. В тот день его стоимость превысила 125 тысяч долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Биткоин
Новости
Тактика выжженной земли: как Россия бьет по энергосистеме и будет ли свет зимой
Тактика выжженной земли: как Россия бьет по энергосистеме и будет ли свет зимой
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит