Біткойн обвалився до 105 тисяч доларів: що це означає для ринку криптовалют

Біткойн різко впав до 105 000 доларів на тлі посилення розпродажів на ринку. Відновлення після падіння було повільним, а ціна наблизилася до ключової зони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Binance .

Станом на пообіддя сьогоднішнього дня курс біткоїна дорівнює 104,980.37 доларів за одиницю. Протягом сьогоднішнього ранку видно, що курс стабільно рухався до низу.

Згідно з ринковими даними, провідна криптовалюта впала більш ніж на 5% за останні 24 години та майже на 14% за минулий тиждень.

Її поточна ринкова капіталізація впала приблизно до 2,09 трильйона доларів, а 24-годинний обсяг торгів перевищує 102 мільярди доларів.

Що стало причиною

Раптове падіння відбулося після того, як біткойн на початку цього тижня ненадовго повернув собі рівень вище 110 000 доларів, що викликало надії на відновлення бичачого імпульсу.

Однак посилений тиск продавців різко знизив ціни протягом ночі. Відкат відбувається після кількох волатильних сесій у жовтні, під час яких біткойн не зміг утримати ключові рівні підтримки, попри короткочасне відновлення.