Bitcoin упал ниже 86 тысяч долларов впервые с апреля

Фото: Bitcoin упал ниже 86 тысяч долларов впервые с апреля (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Криптовалютный рынок переживает спад уже более месяца, при этом Bitcoin упал на 2,1% до уровня ниже 86 000 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Рыночный лидер Bitcoin впервые с апреля упал на 2,1% до уровня ниже 86 000 долларов, поскольку рынок пытался найти новых покупателей, а импульс, который поддерживал цены в начале года, исчез.

Откат происходит после недель спада среди быстротечных трейдеров и задержки позиционирования после рекордного роста в октябре, что сделало рынок более уязвимым к давлению продавцов и резким колебаниям.

В пятницу, 21 ноября, в 10:59 утра в Сингапуре биткойн торговался на уровне 85 474 долларов.

Это падение является индикатором хрупкости настроений на рынке криптовалют. Как отмечают аналитики, если биткоин, который является "барометром склонности к риску", продолжает падать, ситуация на рынке может ухудшиться.

За последние шесть недель общая рыночная капитализация всех криптовалют потеряла около 1,2 триллиона долларов.

 

Напомним, в июле Bitcoin установил ряд рекордов подорожания за короткий промежуток времени.

Так, 13 июля стоимость этой криптовалюты достигла 119 000 долларов. Уже 14 июля стоимость криптовалюты достигла 120 000 долларов.

А уже в ноябре Bitcoin упал ниже отметки 90 000 долларов, продолжив самое глубокое месячное падение за последний год. Это фактически уничтожило его доходы за 2025-й и резко ухудшило настроения на рынке цифровых активов.

