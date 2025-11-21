UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Bitcoin впав нижче 86 тисяч доларів вперше з квітня

Фото: Bitcoin впав нижче 86 тисяч доларів вперше з квітня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Криптовалютний ринок переживає спад уже понад місяць, при цьому Bitcoin впав на 2,1% до рівня нижче 86 000 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Ринковий лідер Bitcoin вперше з квітня впав на 2,1% до рівня нижче 86 000 доларів, оскільки ринок намагався знайти нових покупців, а імпульс, який підтримував ціни на початку року, зник.

Відкат відбувається після тижнів спаду серед швидкоплинних трейдерів та затримки позиціонування після рекордного зростання у жовтні, що зробило ринок більш вразливим до тиску продавців та різких коливань.

У п'ятницю, 21 листопада, о 10:59 ранку в Сінгапурі біткойн торгувався на рівні 85 474 доларів.

Це падіння є індикатором крихкості настроїв на ринку криптовалют. Як зазначають аналітики, якщо біткоїн, який є "барометром схильності до ризику", продовжує падати, ситуація на ринку може погіршитися.

За останні шість тижнів загальна ринкова капіталізація всіх криптовалют втратила близько 1,2 трильйона доларів.

Нагадаємо, у липні Bitcoin встановив низку рекордів подорожчання за короткий проміжок часу.

Так, 13 липня вартість цієї криптовалюти сягнула 119 000 доларів. Вже 14 липня вартість криптовалюти сягнула 120 000 доларів.

А вже у листопаді Bitcoin упав нижче позначки 90 000 доларів, продовживши найглибше місячне падіння за останній рік. Це фактично знищило його прибутки за 2025-й та різко погіршило настрої на ринку цифрових активів.

Читайте РБК-Україна в Google News
БіткоінКриптоіндустрія