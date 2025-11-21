Bitcoin впав нижче 86 тисяч доларів вперше з квітня

Ринковий лідер Bitcoin вперше з квітня впав на 2,1% до рівня нижче 86 000 доларів, оскільки ринок намагався знайти нових покупців, а імпульс, який підтримував ціни на початку року, зник.

Відкат відбувається після тижнів спаду серед швидкоплинних трейдерів та затримки позиціонування після рекордного зростання у жовтні, що зробило ринок більш вразливим до тиску продавців та різких коливань.

У п'ятницю, 21 листопада, о 10:59 ранку в Сінгапурі біткойн торгувався на рівні 85 474 доларів.

Це падіння є індикатором крихкості настроїв на ринку криптовалют. Як зазначають аналітики, якщо біткоїн, який є "барометром схильності до ризику", продовжує падати, ситуація на ринку може погіршитися.

За останні шість тижнів загальна ринкова капіталізація всіх криптовалют втратила близько 1,2 трильйона доларів.