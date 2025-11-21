Bitcoin впав нижче 86 тисяч доларів вперше з квітня

Криптовалютний ринок переживає спад уже понад місяць, при цьому Bitcoin впав на 2,1% до рівня нижче 86 000 доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Ринковий лідер Bitcoin вперше з квітня впав на 2,1% до рівня нижче 86 000 доларів, оскільки ринок намагався знайти нових покупців, а імпульс, який підтримував ціни на початку року, зник.
Відкат відбувається після тижнів спаду серед швидкоплинних трейдерів та затримки позиціонування після рекордного зростання у жовтні, що зробило ринок більш вразливим до тиску продавців та різких коливань.
У п'ятницю, 21 листопада, о 10:59 ранку в Сінгапурі біткойн торгувався на рівні 85 474 доларів.
Це падіння є індикатором крихкості настроїв на ринку криптовалют. Як зазначають аналітики, якщо біткоїн, який є "барометром схильності до ризику", продовжує падати, ситуація на ринку може погіршитися.
За останні шість тижнів загальна ринкова капіталізація всіх криптовалют втратила близько 1,2 трильйона доларів.
Нагадаємо, у липні Bitcoin встановив низку рекордів подорожчання за короткий проміжок часу.
Так, 13 липня вартість цієї криптовалюти сягнула 119 000 доларів. Вже 14 липня вартість криптовалюти сягнула 120 000 доларів.
А вже у листопаді Bitcoin упав нижче позначки 90 000 доларів, продовживши найглибше місячне падіння за останній рік. Це фактично знищило його прибутки за 2025-й та різко погіршило настрої на ринку цифрових активів.